Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri (TÜGVA), köylerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yetişen ilkokulu 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerine test kitabı, kalem ve maske dağıttı.

Türkiye´de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitime başlarken, TÜGVA Erciş temsilciliği de çocuklara kırtasiye malzemesi ve maske dağıtmak için harekete geçti. TÜGVA Temsilcisi Engin İşler, köylerde ilkokul öğrencilerine kitap, kalem ve maske dağıttıkların söyledi. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için desteklerini süreceğini belirten İşler, "Uzun zamandır pandemiden dolayı okullarımız kapalıydı. Biz de okullarından ve öğretmenlerinden uzak olan öğrencilerimizin heyecanını onlarla yaşadık. Kitap seferberliğimiz herhangi bir sayı ile sınırlı değil, ucu açık yani. İhtiyaç olan okulları tespit edip, öğrencilerimizin kitap, maske ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-02-16 12:47:32



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