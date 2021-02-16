Rögarda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

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– Van’ın Erciş ilçesinde rögara düşerek mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı.

Gelen ihbar üzerine hareket eden Erciş İtfaiye Grup Amirliği, hemen Latifiye Mahallesi’ne gitti. Ekipler, düştüğü rögarda mahsur kalan yavru köpeği kısa sürede kurtardı.

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