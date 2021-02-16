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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim

İHA

Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim

Van’ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri, fırın ve alışveriş merkezlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Tuşba Kaymakamlığının koordinesinde; Tuşba Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe SYDV Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan 5 ayrı denetim ekibinden biri olan Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmeleri, fırın ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan rehber doğrultusunda maske kullanımı ve fiziki mesafeyi koruma, çalışanların iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konularına dikkat eden ekipler, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerini gerçekleştirdiler.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çalışma saatleri 10.0020.00 olarak belirlenen gelal ve paket servis hizmeti veren gıda işletmelerini de denetleyen belediye ekipleri; iş yerinin temizliği, çalışanların kılık ve kıyafetinden maske ve bone takıp takmadıklarına kadar en ince ayrıntıyı titizlikle değerlendirdiler. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları ve korona virüs önlemleri açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, temizliğe ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür etti.

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