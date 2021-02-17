Karlı yolları aşarak korona virüs aşısı yapıyorlar Fedakar sağlık personelleri destan yazıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı yolları aşarak korona virüs aşısı yapıyorlar Fedakar sağlık personelleri destan yazıyor

İHA

Karlı yolları aşarak korona virüs aşısı yapıyorlar Fedakar sağlık personelleri destan yazıyor

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 65 yaş grubu vatandaşlara ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor.
Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurmaya başladı. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Çatak ilçesine bağlı kırsal Yukarınarlıca ve Uzuntekne mahallelerinde yaşayan yaşlılar için harekete geçti. Yoğun kar nedeniyle araçlarla ilerleyemeyen aşı ekibi, fırtına ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden yürüyerek yaşlılara ulaşmaya çalışıyor.
İlk olarak çığ faciasıyla gündeme gelen Yukarınarlıca Mahallesi’nde vatandaşın evine ulaşan ekipler, aşı planlaması için ilk olarak vatandaşı bilgilendirdi. Daha sonra tansiyon ve şeker ölçümü yapan ekipler, ardından Aşıla uygulaması üzerinde onayı alınan vatandaşa aşı uyguladı. Ekipler buradaki çalışmanın ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan Uzuntekne Mahallesi’ne geldi. Burada da yaşlı çiftlere aşı uygulayan ekipler, tekrar aynı yolu yürüyerek araçların bulunduğu bölgeye geçti.

“Ulaşamadığımız kimse kalmadı”
İHA muhabirine konuşan Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün direktiflerine göre sırası gelen vatandaşlara aşı uyguladıklarını belirtti. Ekip olarak şu an 65 yaş grubu vatandaşın aşılarını yaptıklarını ifade eden Dr. Seven, “Merkeze uzak ve ulaşımı zor olan köylerdeki aşı çalışmalarımızı bitirdik. Hava koşulları zor olsa da bir şekilde ulaşım sağladık. Bu kapsamda ulaşamadığımız kimse kalmadı” dedi.

“Kar nedeniyle bata çıka geldiğimiz yerler oldu”
Olumsuz hava koşullarından dolayı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların evlerine ulaşmak için ekip olarak yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getiren Seven, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çok zorlandığımız zamanlar oldu. Kar nedeniyle bata çıka geldiğimiz yerler oldu. Çığ riskinin olduğu yerlerden de geçtik. Bu gibi şartları diğer kurumlarla işbirliği içinde hem kendi hem de halkın sağlığını riske atmadan aşılamalarımızı yaptık. Halkımız bizi çok iyi ağırlıyor. Çalışmalarımızdan da çok memnun kalıyorlar. Şu ana kadar yüzlerce aşı yaptık ve kimsede bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Bu anlamda halkımızın içi rahat olsun. Hep birlikte toplumun bağışıklığını sağlayarak, bu zor zamanları atlatacağımızı umuyoruz.”
Devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar ise sağlık personellerinin zorlu kış koşullarına rağmen aşı çalışması yürüttüklerini belirterek, tez zamanda salgından kurtulma temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su samurlarını inci kefali ile beslediler
YEREL HABERLER Su samurlarını inci kefali ile beslediler
Çatak Kaymakamı Akbulut, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Çatak Kaymakamı Akbulut, korona virüs aşısı oldu
Çaldıran’da terör örgütü PKK’ya tepki yürüyüşü
YEREL HABERLER Çaldıran’da terör örgütü PKK’ya tepki yürüyüşü
Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı İki ayrı noktada başlayan ve tüm sahili kapsayan temizlik çalışmasına yüzlerce kişi katıldı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Çevremiz doğal evimizdir, onu koruyalım”
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı İki ayrı ...
Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama için profesyonel ekipler oluşturuyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama için profesyonel ...
Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı ...
Başkan Takva’dan Başkan Ensari’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Takva’dan Başkan Ensari’ye ziyaret
Rögarda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögarda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske dağıttılar
YEREL HABERLER Köydeki ilkokul öğrencilerine kitap ve maske ...
Van'daki aşı çalışmasıyla Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
YEREL HABERLER Van'daki aşı çalışmasıyla Hollanda TV'sinde haber ...
Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 19 ...
Van’da hırsızlık suçundan 19 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da hırsızlık suçundan 19 kişi tutuklandı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı ...
Vanlı gençlerin beyzbolu,'topa garane' 
YEREL HABERLER Vanlı gençlerin beyzbolu,'topa garane' 
Van'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik ...
Çaldıran’da 7 bin 224 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Çaldıran’da 7 bin 224 öğrenci ders başı yaptı
İran’dan korkutan mutasyonlu virüs açıklaması AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal: “Şu an için Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması şehrimiz ve toplum sağlığı bakımından felakete yol açabilecek bir potansiyele sahiptir”
YEREL HABERLER İran’dan korkutan mutasyonlu virüs açıklaması AK ...
Edremit’te “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Edremit’te “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı
Batıda kış, doğuda bahar havası Vanlılar güneşli havanın tadını çıkarıyor Vatandaşlar güneşli havada parklara akın etti
YEREL HABERLER Batıda kış, doğuda bahar havası Vanlılar güneşli ...
Edremit’te ‘güvenli eğitim’ çalışması
YEREL HABERLER Edremit’te ‘güvenli eğitim’ çalışması
Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi
YEREL HABERLER Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi
Tuşba’da yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Tuşba’da yüz yüze eğitim başladı
Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi
YEREL HABERLER Van'da yola tuzaklanan EYP imha edildi
VANESOB’dan teröre lanet
YEREL HABERLER VANESOB’dan teröre lanet