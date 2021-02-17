Başkale kara gömüldü Kar yağışı nedeniyle 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’ın Başkale ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 135 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde günlerdir etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Van’ın Başkale ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde 50 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 135 kırsal mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı.

İlçe merkezinde vatandaşlar güne karla uyanırken, belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, işlerine giden vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi.

İlçede esnaf olan Sedat Teymur, kar yağışından olumsuz etkilendiklerini belirterek, “Başkale’de kar yağışı nedeniyle dükkânlarımızı zor şartlarda açıyoruz. Esnaf kapalı dükkânlarını yavaş yavaş açıyor. İlçemizde sıcak hava vardı. Dün akşam birden kar bastırdı. Sabah güne karla uyandık” dedi.

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