Başkale'de 135 yerleşim yeri yolu kardan kapandı



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçede kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Van'ın Başkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı Başkale'de, 135 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Başkale Belediyesi ekipleri de ilçe merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü.

Esnaftan Sedat Teymur, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Başkale'de kar yağışı nedeniyle dükkanlarımızı zor şartlarda açıyoruz. Düne kadar burada sıcak hava etkiliydi. Tam bir bahar havası vardı. Sabah saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Şu an kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye ulaşmış durumda" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-02-17 12:10:22



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