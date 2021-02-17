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Gürpınar Belediyesi ilçeye yeni bir minibüs durağı kazandırıyor

İHA

Gürpınar Belediyesi ilçeye yeni bir minibüs durağı kazandırıyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe trafiğini rahatlatacak yeni minibüs durağının çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatı doğrultusunda başlanan çalışma, kısa süre içerisinde tamamlanarak minibüs şoförlerinin ve vatandaşların hizmetine sunulacak. İlçede daha önce minibüslerin harekat alanı için herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Başkan Tanış, yeni yapılacak çalışma sayesinde büyük bir eksikliği ortadan kaldıracaklarını bildirdi. Vatandaşların ulaşım standardını iyileştirmeye yönelik çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Tanış, "Bir yandan ilçede pandemiyle mücadeleyi sürdürürken diğer yandan da yeni çalışma ve projelerle vatandaşlarımıza yönelik hizmetler gerçekleştiriyoruz. Her yönüyle gelişen ve değişen Gürpınar’ın inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda VanGürpınar arası çalışan minibüs şoförleri için çalışma başlattık. Kısa süre içerisinde şoförlerimiz için modern ve kullanışlı bir durak inşa edeceğiz. Bu sayede hem hareket merkezinde düzen hem de ilçe trafiğinde ciddi bir iyileştirme yapılmış olacak. Şimdiden ilçemize ve şoförlerimize hayırlı olsun” dedi.

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