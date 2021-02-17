Bahçesaray yolu çığ ve tipi tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

– Demir bariyerle kapatılan ve günün belli saatlerinde geçişlere izin verilen VanBahçesaray karayolu, dünden bu yana etkisini sürdüren tipi nedeniyle tamamen ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, VanBahçesaray karayolunda çalışmalarına 17.00 itibarı ile ara vererek, çığ tehlikesi nedeniyle bariyerle kapatıyor. Diğer taraftan belli aralıklarla kar yağışı ve yoğun tipinin yaşandığı bölgeye dünden bu yana araç geçişlerine izin verilmiyor. Van Büyükşehir Belediyesine ait taziye aracı ve taziye sahibi araçların kullandığı yol, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri kontrolünde kısa süreliğine ulaşıma açıldı. Ekiplerin nezaretinde güvenle bölgeye ulaşan taziye aracı, cenazeyi ulaştırdıktan sonra geri döndü. Kara yolları ve taziye aracının dönüşünün ardından yol ekiplerce tekrar demir bariyerle ulaşıma kapatıldı.

Bu yıl ilk kez Bahçesaray yolunu kullandığını ifade eden bir vatandaş, yolun tedbir amaçlı kapatıldığını belirtti. Birinci derece cenaze yakını vatandaş, kara yolu ekipleri nezaretinde geçiş yapacakları yolda zincir takarak ilerleyeceklerini kaydetti.

Tipi nedeniyle dünden bu yana kapalı tutulan yol, Bahçesaray’a ulaşım için Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

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