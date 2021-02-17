Aday şoförler becerilerini sergiledi

Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde istihdam edilecek 65 otobüs şoförü ve 5 iş makinesi operatörü için kuradan ismi çıkanların mülakatları başladı. Mülakatta adaylar, uygulamalı şoförlük becerisi ve sözlüye tabi tutulacak.

Van Büyükşehir Belediyesinin Noter huzurunda canlı yayında yapılan kura çekiminde 260 adet otobüs/kamyon şoförü adayı ve 20 adet iş makinesi operatörü adayı belirlenmişti. Mülakata katılmaya hak kazanan kişilerin listesi Van Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasından ilan edildikten sonra iki aşamalı mülakat süreci başladı. İlki, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği sahasında gerçekleştiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Levent Böke ve şube müdürlerinin gözetiminde uygulamalı şoförlük becerisi için araç başına geçen adaylar, otobüs kontrolü, durkalk, geri park, virajlı yol gibi parkurdan geçerek sürüşleri test ediliyor. Uygulamalı sürüş etabını başarıyla tamamlayan adaylar, 1819 Şubat 2021 tarihlerinde Hacıbekir Kültür Merkezinde sözlü mülakata tabii tutulacak.

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