Islak zeminde kayan araç bariyerlere rağmen yoldan çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van’ın Erciş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kayan araç, bariyerlere rağmen yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ErcişVan karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DUC 21 plakalı panelvan araç, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta ise hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.