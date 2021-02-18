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Salgında en iyi 5 il arasındaki Van'da, hastanenin eksiklerini gideren iş insanlarına jest

DHA

Salgında en iyi 5 il arasındaki Van'da, hastanenin eksiklerini gideren iş insanlarına jest


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile 9 üye, son yıllarda özellikle pandemi döneminde önemli hizmet veren Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 8 odasının tüm eksikliklerini giderip, 5 yıldızlı otel konforunda düzenledi. Odalar hastaların hizmetine sunulurken, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik iş insanlarına teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi sonucu Van'ın pandemide Türkiye'nin en iyi kentleri arasında olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Çelik, "Bunun için de hayırsever iş insanlarımız hastanemize destek verdiler. Hayırseverlerin isimlerini şükranlarımızın bir ifadesi olarak odalara verdik" dedi.
Van ve çevre illerden yaklaşık 1,5 milyon nüfusa hizmet veren Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, sağlık alanında yaptığı hizmetler ve burada görev yapan doktorların başarılı ameliyatları sonucu, son yıllarda  adından söz ettirmeye başladı. Özellikle pandemi döneminde Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in başkanlığındaki doktor ve sağlık çalışanlarının, hastalara fedakarca sağlık hizmeti vermesi vatandaşları mutlu ediyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) Başkanı Necdet Tavka ve odaya bağlı 9 iş insanı, kaliteli sağlık hizmeti veren hastanenin 8 odasını 5 yıldızlı otel konforunda baştan sona dizayn edip, her türlü eksikliklerini gidererek, hastaların hizmetine sundu. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çelik de, odaları dizayn edip, sağlık çalışanları için kıyafet yaptıran işadamlarına plaket vererek, teşekkür etti.
`GÖNÜL BORCU OLARAK HASTANEMİZE KATKIDA BULUNDULAR´
Koronavirüs salgını ile bir yıla yakındır mücadele verdiklerini anlatan Doç. Dr. Çelik, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte hakikaten can siper hane hizmet verdi. Van ilimiz de,  bu hizmetin, bu çalışmanın bugünlerde çıktısını alıyor. Van, salgınla mücadelede Türkiye'deki en iyi illerimizden biri. Hastane olarak yaptığımız bu hizmet ortamında birçok işadamı, STK temsilcisi bizim hastanemizde sağlık hizmeti aldı. Covid döneminde yoğun bakımda yatan birçok vatandaşımız aldığı hizmetlerden gayet memnun. İşadamlarımız hastanemize bir şeyler yapmak, bir gönül borcu olarak hastaneye katkıda bulunmak istediler. Biz hastane olarak da, bu hayırseverlik algısını, hayırseverlik kültürünü Van ilimizde de yerleştirmek istedik. Hem covid salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlarımızın motive olması anlamında bu algının kentimize de yerleşmesi, kamu kurumlarına desteğin daha da artması bizi mutlu etti. İş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara plaket sunup, hayırsever panosu oluşturduk. Bu hayırseverlerimiz, hastanemizdeki 8 hasta odalarımızı iç dizaynlarını ve tüm eksikliklerini giderdiler. Odaları 5 yıldızlı otel konforunda yaptılar. Bu odaları hastalarımızın hizmetine sundular. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.
`HASTANENİN 8 ODASINI DİZAYN ETMELERİ, GURUR VERİCİ BİR ŞEY´
İş insanlarının, salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarından memnun olduklarını ifade eden Çelik," Sağlık çalışanlarını daha yakından tanıdılar. Bunu da teşekkürle ifade etmek istediler. Bazı iş insanlarımız da personellerimizin kılık kıyafet düzenlemesini üstlenip, hastanenin boya badana eksikliklerini giderdiler. Bu da şu demek, Vanlı kendi hastanesine sahip çıkıyor, kendi hastanesini daha da güzelleştiriyor. Van Eğitim Araştırma Hastanesi, üçüncü basamak bir hastane. Üst düzey bir sağlık hizmeti sunuluyor. Ancak sağlık hizmetini daha da artırmak biz Vanlıların elinde. Her şeyi sosyal devletten beklemek de doğru olmuyor. Sonuçta buraya ciddi bir yatırım yapılmış, ciddi bir hastane kurulmuş, 10 yıldır da  hizmet veriyor. Bunu sürdürebilmek için ben Vanlı işadamlarına buradan seslenmek istiyorum. Hayır işi, sadece bir kişi ya da bireye maddi yardım yapmak değildir. Burası, günlük 10-15 bin insanın girdiği bir yer. Servislerde günlük bin hastanın yattığı bir hastane. Bu insanlara konforlu servis odalarının oluşturulması iş adamlarımızın bu konuya el atmaları gurur verici bir şey" diye konuştu.
`SALGIN, HAYIRSEVERLİK VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ İNANILMAZ ARTTIRDI´
Salgının, hayırseverlik dayanışma kültürünü inanılmaz arttırdığını söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Bu da şu demek. Zor zamanlarda biz bir araya gelebiliyoruz, dayanışabiliyoruz, kurumlarımıza sahip çıkabiliyoruz. Bu da kötü olan salgının aslında bir çeşit afetin pozitif yönü. Bu tür zor zamanlarda insanlarımız birbirine sahip çıkıyor. Salgında her ne kadar sağlık çalışanları ön cephede mücadele verse de, arka cephede Van halkı gerçekten taşın altına elini koydu. Hem önlemleri alma noktasında yani maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek bunu başardı. Böylelikle Türkiye'de en iyi il konumuna geldik. Hastanelerine de sahip çıktılar. Bu nedenle tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-02-18 08:08:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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