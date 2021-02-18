Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Yağışların Van ilinin güneyi ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 2, Bitlis’te eksi 4, Muş’ta 1 ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kar yağışının gece saatlerinde Hakkâri ve Van'ın güney çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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