Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Yağışların Van ilinin güneyi ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 2, Bitlis’te eksi 4, Muş’ta 1 ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve buna bağlı kar erimesi nedeniyle çığ tehlikesi riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kar yağışının gece saatlerinde Hakkâri ve Van'ın güney çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini 'Boby' buldu
YEREL HABERLER Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini ...
Van'da 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Dorsenin yan kapaklarının içerisine gizlenen eroin Boby’e takıldı Tespiti yapılan araçta 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Dorsenin yan kapaklarının içerisine gizlenen eroin ...
Van’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Van’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama
Tarihi camiyi sanat merkezi haline getirdi
YEREL HABERLER Tarihi camiyi sanat merkezi haline getirdi
Başkan Aslan’dan Regaip Kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Regaip Kandil mesajı
Öğretmenler, öğrencileri için inşaat ustası oldular Fedakar öğretmenler okullarını güzelleştirmek için kazma kürek çalıştı Kıyıcak İlkokulu öğretmenleri tarafından yapılan çalışmada okulun iç ve dış boyası, tadilatı ve tamiratı yapıldı
YEREL HABERLER Öğretmenler, öğrencileri için inşaat ustası ...
Van'da evde 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da evde 69 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
Başkale’de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Salgında en iyi 5 il arasındaki Van'da, hastanenin eksiklerini gideren iş insanlarına jest
YEREL HABERLER Salgında en iyi 5 il arasındaki Van'da, hastanenin ...
Islak zeminde kayan araç bariyerlere rağmen yoldan çıktı
YEREL HABERLER Islak zeminde kayan araç bariyerlere rağmen yoldan ...
Aday şoförler becerilerini sergiledi
YEREL HABERLER Aday şoförler becerilerini sergiledi
4B Yazılım’dan ‘Sosyal yardım kartı’ hizmeti
YEREL HABERLER 4B Yazılım’dan ‘Sosyal yardım kartı’ hizmeti
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Çaldıran Belediyesinden can dostlara şefkat eli
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden can dostlara şefkat eli
Pivaz dizisinin çekimleri Van’da yapılıyor
YEREL HABERLER Pivaz dizisinin çekimleri Van’da yapılıyor
Bahçesaray yolu çığ ve tipi tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Bahçesaray yolu çığ ve tipi tehlikesi nedeniyle ...
Kaymakam Akbulut’tan Başkan Seylan’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Akbulut’tan Başkan Seylan’a ziyaret
Gürpınar Belediyesi ilçeye yeni bir minibüs durağı kazandırıyor
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi ilçeye yeni bir minibüs durağı ...
Başkale'de 135 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Başkale'de 135 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
Başkale kara gömüldü Kar yağışı nedeniyle 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Başkale kara gömüldü Kar yağışı nedeniyle 135 ...
Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 145 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Başkan Kahraman: “Askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kahraman: “Askerlerimizin ve 13 şehidimizin ...
Karlı yolları aşan sağlıkçıların aşılama çalışmasını DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Karlı yolları aşan sağlıkçıların aşılama çalışmasını ...