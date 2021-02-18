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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi camiyi sanat merkezi haline getirdi

İHA

– Van'daki tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatıyla görev yaptığı camiyi sanat merkezi haline getirdi.

Tarihi camiyi sanat merkezi haline getirdi

– Van’daki tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatıyla görev yaptığı camiyi sanat merkezi haline getirdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile müftülük bünyesinde hüsnühat dersleri veren imam Koyuncu, 40 yıldır büyük bir keyifle sanatını sürdürüyor. İHA muhabirine konuşan imam Ahmet Hüsrev Koyuncu, 9 yaşında başladığı hat sanatını 40 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Koyuncu, “Burada hem öğrenci yetiştiriyorum hem de kendi görevimi yapıyorum. Görevimi yaparken namaz vakitleri arasında hüsnü hat çalışıyorum. 1977 yılında medreseye başladım. Medrese de yazıyordum fakat kuralsız yazıyordum. Van, Siirt ve Bitlis medreselerinde hat sanatını usulüne uygun öğreten hoca yoktu. Hoca olmadığı için kuralsız yazıyordum. Medreselerde birçok okunan kitapları elle yazıyordum. Hatta o tarihte günümüz gibi her kitap bulunmuyordu, nadiren bazı kitapları bulabiliyorduk. Bağdat ve Beyrut’tan kitap geliyordu. İsrail, Beyrut’ta Arapça baskısı yapan matbaayı vurunca kitaplarda artık gelmemeye başladı. O dönemde medreselerde olan kitapları çok yazardım” dedi.

“Hüsnü hat dersi vermeye devam ediyorum”
İstanbul’a yaptığı yolculukla hat çalışmasının daha iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Koyuncu, “80’li yıllarda İstanbul’a gittim, hattat hocalarından ders almaya başladım. Hat sanatını geleneksel usulüne uygun öğrenmeye başladım. Bir taraftan kendimi geliştirerek, diğer taraftan hocalardan ders alarak hat sanatı nasıl yapılır öğrendim ve o günden bu yana hep yazıyorum ve öğrenci yetiştiriyorum. 2007 yılında Van’da ders vermeye başladım. Daha önce ki yıllarda imam hatip olarak görev yaptığım yerlerde, fahri olarak 18 yıl görev yaptığım yerlerde hem çalışıyordum hem de öğrenci yetiştiriyordum. 2007 yılında şehir merkezine geldikten sonra birçok kamu kurum ve kuruluşlarında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İpekyolu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurslar açtım. Kurs açtığımız günden bu yana hüsnü hat dersi vermeye devam ediyorum. Bunun yanı sıra Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde 8 yıla yakın ders verdim. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde ve müftülük bünyesinde şu an hüsnü hat derslerini sürdürüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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