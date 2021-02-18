Kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo eroini 'Boby' buldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, polis ekiplerince park halindeki kamyonda narkotik köpeği 'Boby' ile yapılan aramada, kasa kapılarına gizlenen 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde park halindeki kamyonda şüphe üzerine narkotik köpeği 'Boby' ile arama yaptı. Aramada, kamyonun kasa kapılarına gizlenen 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-02-18 10:03:45



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