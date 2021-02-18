Vali Bilmez'den Regaip Kandili mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir. İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili, Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel bir gecedir. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı eşsiz bir fırsattır. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin huzur ve birlikteliğimizi pekiştireceğine, tüm dünyanın korona virüs salgınından bir an önce kurtuluşa ermesine inanıyor ve Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum” dedi.

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