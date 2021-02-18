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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Say’dan Regaip Kandili mesajı

İHA

Başkan Say’dan Regaip Kandili mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Regaip Kandili’ni kutlayan bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Başkan İsmail Say, toplum olarak üç aylara girmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, içinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir gecesini barındıran üç ayları hakkıyla yaşamayı Cenabı Allah’ın bütün inananlara nasip etmesini diledi. Başkan Say, mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerken sağlık temennisinde bulundu. Say, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili’nin tüm İslam âlemi ile birlikte Van’ımıza, Edremit’imize hayırlı olmasını diliyorum. Üç aylar Regaip Kandili’yle başlayan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesiyle taçlanan, maneviyatı yüksek bağışlanma aylarıdır. Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Ruhen huzur bulduğumuz Regaip gecesi, kurtuluşumuza vesile olan mübarek gecedir. Allah'a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız kandil gecesinde; muhabbetin, birlikteliğin, kaynaşmanın artmasını ve mübarek gece hürmetine tüm insanlığın bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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