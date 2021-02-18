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Van, Gara şehitleri için tek yürek oldu

DHA

Van, Gara şehitleri için tek yürek oldu


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Van'da, Memur-Sen Şubesi organizatörlüğünde, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı. Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi. Cumhuriyet Caddesi'nden Beşyol Meydanı´na oradan da Hz. Ömer Camii'ne kadar yürüyen kalabalığa, karadan ve havadan da polis desteğiyle güvenlik sağlandı.
'TERÖRİSTLERİN HEDEFİ İNSANLIK, KARDEŞLİK, MİLLETİN ORTAK GELECEĞİ'
Cami önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından STK'lar adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, teröristlerce şehit edilen 13 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi: 
"Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine PKK terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından geçtiğimiz yıllarda alıkonulan 13 vatandaşımızın kalleşçe şehit edildiği haberi yüreklerimize ateş ve acı düşürmüştür. Acının ülkesi, dili, dini, ırkı yoktur. Ağıtlar hangi dilden yakılırsa yakılsın hepsi can acıtıcı ve yürek yakıcıdır. Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten PKK terör örgütünün yapmak istediği de can acıtmaktır ve yürek yakmaktır. Bu yüzden de terörizmin ve teröristlerin hedefi de insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimiz ve birlikte yaşama irademizdir. Bu iradeyi bozmak adına yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek, ülkemizde, bölgemizde refah, özgürlüğe ve kardeşliğe göz dikmek gibi hedefler peşinde olan eli kanlı terör örgütü ve onun başka sahalardaki uzantıları, büyük Türkiye'nin önünü kesmenin, milletimizin moralini bozmanın, kardeşlik hukukumuzu bitirmenin peşine düşmüştür. Ancak bu kalleş saldırı, terör örgütünün kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir." 
'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALÇAK SALDIRILARI, MİLLİTEMİZİ YILDIRMAYACAK'
Terör örgütünü şiddetle kınadıklarını belirten Memur-Sen Şube Başkanı Uca, şöyle konuştu:
"Söz insan haklarından, demokrasiden, hak-hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmaları bir kez daha maskelerini düşürmüştür. Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman Mehmetçiğimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Milletimiz genciyle yaşlısıyla işçisiyle devletinin ve güvenlik güçlerimizin yanında kalacaktır. Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecek; masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekelerinin inadına gün, terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakma günüdür. Gün, terör örgütlerine silah dahil lojistik destek veren yabancı güçlerin oyunlarını bozma günüdür. Gün, eli kanlı terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin reklamlarını yapan medya ve tüm oluşumlarına karşı birlik olma güdüdür. Hedefimiz, terör örgütlerinin oyununa gelmeden terörle etkin mücadeleyi yürütmek, etkin yapı fırsatlığına karşı kardeşlik hukukumuzu zirveye taşımak. Şu ana kadar mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabırlar diliyorum."
Açıklama sonrası İl Müftüsü Ömer Keskin'in tüm şehitler için yaptığı duanın ardından kalabalık dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-02-18 16:16:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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