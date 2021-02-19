Başkan Akman mahallelilerle bir araya geldi

– Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, doğalgaza kavuşan İskele Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek hem yaptığı hizmetleri anlattı hem de hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Yaşanan ‘Afet Kodu’ nedeniyle yıllardır doğalgaz özlemi çeken İskele Mahallesi sakinleri, gerek Aksa Van Bölge Müdürlüğü gerekse bakanlıklar nezdinde yürüttüğü girişimler sonucu mahallenin doğalgaza kavuşmasını sağlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile bir araya geldiler. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine mahalleye giden ve aralarında Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz’in de bulunduğu mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Akman, hem belediyenin yaptığı hizmetleri anlattı hem de hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verip mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların samimi ve sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Akman, göreve geldiğinden itibaren Tuşba’ya bağlı bütün mahallelere ayrım yapmadan, eşit miktarda hizmet götürdüklerini söyledi.



“Makamlar geçicidir, kalıcı olan hizmettir”

Makamların gelip geçici olduğunu, yapılan hizmetlerin ise kalıcı olduğuna işaret eden Başkan Akman, “İskele Mahallemizin en büyük sorunlarının başında 1992 yılında Van Gölü’ndeki su seviyesinin yükselmesiyle sahilinin, 1995 yılında 1655 koduna çekilerek Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Afete Maruz Bölge’ olarak ilan edilmesiydi. 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla Van Gölü Havzası afet kodu tekrar 1652 1653 bandına çekildi. Ancak kod değişikliğinden kaynaklı olarak sahil şeridinde imarın yeniden yapılması gerekiyordu. İmara açık olmadığı için bu işlemler tamamlanıncaya kadar oraya doğalgaz götürebilme imkanı yoktu. Bunu da çok şükür ilgili kurumlarımızla birlikte çözerek İskele Mahallemizi doğalgaza kavuşturduk” dedi.



“Yaptığımız hizmetlerle İskele Mahallesi gözde mahalleler arasında yer aldı”

İskele sahilindeki çöplük ve bataklık alanları projelendirerek hayata geçirdikleri modern sosyal ve kültürel tesisler, mesire ve piknik alanları ile spor tesislerinin yanı sıra İskele Sahil Yolu Birinci ve İkinci Etap projeleriyle bölgenin gözde mahalleleri arasında yer almasını sağladıklarını kaydeden Başkan Akman, “İnşallah bölgenin en büyük millet bahçesi olan Tuşba Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla İskele Mahallemize ayrı bir değer ve güzellik katacaktır” ifadelerini kullandı.

İskele Mahallesi sakinleri ise gerek mahallenin doğalgaza kavuşmasına sağladığı katkılardan gerekse belediye tarafından bölgeye götürülen hizmetlerden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür ettiler.

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