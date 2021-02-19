Van'da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 72 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nin Geçitvermez mezrasındaki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda 72 kilo eroin ele geçirilirken, M.T.D. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-19 10:07:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.