Van ESOB’dan iş yerleri yanan esnafa destek çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnaf için destek çağrısında bulundu.

Van ESOB Başkanı İsa Berge, Özalp Halk Pazarı Kooperatif Başkanı Halil Özgür ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Berge, Özalp ilçesinde 3 Kasım 2020’de meydana gelen yangında 95 iş yerinin yanarak küle döndüğünü hatırlatarak, iş yerleri yanan esnaf için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldığını söyledi. Zor zamanlarda milletinin yanında olan esnafın yanında olma zamanı olduğunu vurgulayan Berge, “Pandemi sürecinin ve ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde, esnafımızın da böyle bir felaket yaşaması içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Milletimize, Vanlı esnafımıza ve Türkiye'ye çağrım şudur. Ahilik kültürüne bağlı olarak kara gün dostu olan ve büyük bir mağduriyet yaşayan esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkalım. Ahi Evran'ın, ‘Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’ sözü çerçevesinde yıllardır akıl ve ahlakı ile çalışıp, kötü günde ve dar günde milletimize hizmet eden esnafımızdır. En ufak bir sıkıntıda halkımızın derdine derman olan esnafımızın, bugün zor günüdür. Herkesten ricamız ve özel istirhamımızdır, küçük bir limit de olsa iş yeri yanan esnafımıza bir yardım bekliyoruz" dedi.

İş yeri yanan esnaf için çaba sarf eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik’e teşekkür eden Başkan Berge, “İsteyen vatandaşlarımız ‘ÖZALP’ yazıp ‘6500’a mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabilecekleri gibi, Ziraat Bankası Özalp/Van Şubesi Hesap No: 465957516215001 ve IBAN No: TR460001000465957516215001 ile de destek verebilirler” ifadelerini kullandı.



"Destek bekliyoruz"

Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirten Özalp Halk Pazarı Kooperatif Başkanı Halil Özgür ise esnafın çok zor durumda olduğunu belirterek, “Biriken borçlar mağduriyetimizi daha da arttırmaktadır. Çare olarak milletimizden esnafımıza destek olmasını istiyoruz. Alt limit 10 TL'dir. Bizlere destek olan halkımıza ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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