Van’da zincirleme kaza: 2 yaralı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Van’ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanEdremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. 34 EP 1281, 06 GVB 34 ve 33 FC 734 plakalı 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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