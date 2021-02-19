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'Futbol erkek oyunudur' diyenlere inat 7 yıldır yenilmiyorlar Öğretmenleri sayesinde futbolla hayatları değişti

İHA

'Futbol erkek oyunudur' diyenlere inat 7 yıldır yenilmiyorlar Öğretmenleri sayesinde futbolla hayatları değişti

Van’ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan kız futbol takımında oynayan ve ‘futbol erkek oyunudur’ diyenlere inat kız öğrenciler bölgede son 7 yıldır kimseye yenilmedi.
Van’da Mor Menekşeler Yıldızlar Kız Futbol Takımı gösterdikleri performans ve sergiledikleri başarılarıyla kente büyük gurur yaşatıyor. Okul bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Futbol Takımı'nda oynayan 124 kız öğrencinin hayatı, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen sayesinde değişti. Atletizm, futbol, bocce, futsal ve dart branşlarında eğitim veren Özmen, ailelerle görüşüp kızları okula kazandırdıktan sonra kızların sporcu olmalarını sağladı. ‘Futbol erkek oyunudur’ diyenlere kulak asmayan kız öğrenciler, takım olarak büyük başarı sağlıyor.

“Milli takıma çağırılan oyuncularımız var”
İHA muhabirine konuşan Beden Eğitim Öğretmeni Ali İhsan Özmen, 8 yılda başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti. Kız takımını 8 yıl önce kurarak başarılı maçlara imza attıklarını ifade eden Öğretmen Özmen, kızların futbola başlama hikayesini şöyle anlattı:
“Bundan 8 yıl önce erkek takımımız başarılı bir maçtan döndükten sonra kız çocuklarımız bu sevince ortak olmak istedi. Ancak kız öğrencilerimiz erkeklerin anlamsız tepkileriyle karşılaştı. O günden sonra kız futbol takımı kurmaya karar verdim. 2014 yılından bu yana faaliyet yürütüyoruz. İlk başlarda biraz zorlandık ama şu an bir kenar mahallede büyük başarılara imza attık. Son 7 yılda herhangi bir takımdan gol yemedik ve berabere de kalmadık. 2018 yılında Türkiye 2’ncisi olduk. Defalarca bölge birincisi olduk. Milli takıma çağırılan oyuncularımız var. Bir oyuncumuz Fenerbahçe’ye çağırıldı. Spor lisesine gönderdiğimiz öğrencilerimiz var. Amacımız bu çocukları en iyi şekilde yetiştirerek vatana ve millete hayırlı bir insan olmasını sağlamak.”

Sinem Başak: “Tek hayalim şanlı bayrağımızı diğer ülkelere karşı dalgalandırmak”
Türk bayrağını diğer ülkelere karşı dalgalandırmak istediğini ifade eden öğrenci Sinem Başak ise “Babamın maddi durumu yok ve servise verecek paramız bile yoktu. Öğretmenimiz eve gelip babamla konuştu. ‘Tüm giderlerini ben karşılayacağım’ dedikten sonra spor hayatım başladı. Beni ilk keşfeden annem oldu. Küçükken kız çocukları evcilik ve bebeklerle oynarken ben erkeklerle futbol oynardım. Benim tek hayalim milli futbolcu olmak, şanlı Türk bayrağımızı diğer ülkelere karşı gururla dalgalandırmaktır” dedi.

Deniz Menekliboğa: “Kızdan futbolcu çıkmaz diyen kitleyi kırdık”
‘Kızlar futbol oynamaz’ diyenlere inat Türkiye Milli Takımda oynamayı hedefleyen Deniz Menekliboğa da, “Ailemle yaşıyoruz ve dört kardeşiz. Babam futbola çok karşıydı. Benim futbol hikayem beden eğitimi öğretmenimizin beni keşfetmesiyle başladı. Okulda erkek öğrencileri çalıştırıyordu. Normalde bizde dışarıdan izliyorduk ve erkekler bize çok kötü tepki veriyordu. O günden sonra öğretmenimiz kız futbol takımı kuracağını söyledi. Hepimizin ailesi buna karşı çıktı. ‘Kızlar futbol oynayamaz ve kızdan futbolcu çıkmaz’ diye bir kitle vardı. Biz ise bunu kırmaya söz verdik ve kırdık” diye konuştu.

Hayriye Tomris: “Aileler kız çocuklarını kendileri getirip bize teslim ediyor”
İlk gün karşı çıkan ailelerin artık kız çocuklarını kendileri getirdiğini söyleyen Hayriye Tomris ise “Çok küçük yaşta futbola başladım. İlk başta ailem karşı çıkıyordu ve izin vermiyordu. Çevremizde futbol bir erkek oyunu olarak görünüyor ve biliniyordu. Babam ve ailem buna inanarak beni göndermek istemiyordu ama öğretmenimiz sayesinde izin verdiler. Öğretmenimiz Van’da bir kız futbol takımı kurdu. Son 7 yıldır hiç gol yemeden şampiyonluğumuzu tamamladık. Biz bu şampiyonluklar olduktan sonra il dışına çıkmaya başladık. İl dışında da başarılar elde ettik. Bu defa tam tersi artık ailelerimiz bizi göndermeye başladı. Aileler kız çocuklarını kendileri getirip bize teslim ediyor. Milli takım seçmelerine katıldım, orada başarı sağladım ve pozitif değer aldım. Spor hayatım bu şekilde devam ederken okul hayatım da devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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