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Derecik'teki bahar havası yerine kara bıraktı, açan çiçekler kar altında kaldı

DHA

Derecik'teki bahar havası yerine kara bıraktı, açan çiçekler kar altında kaldı


Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde direklerin devrildiği, çatıları uçtuğu yağmur ve fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Son yılların en sıcak şubat ayını yaşayan ilçede boy veren otları ve çiçekleri de kar altında bıraktı. Geçen hafta çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektiren Hülya Şimşek, yine aynı yerde bu kez karlar altındaki çiçeklerle fotoğraf çektirdi.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, 3 gün öncesine kadar son yılların en sıcak subat ayı yaşandı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi aştığı ilçede eriyen karla birlikte baharın müjdecisi rengarenk çiçekler açmaya başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte önce yağmur ardından fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bugün sabah saatlerinde ise etkili olmaya başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
AÇAN ÇİÇEKLER KAR ALTINDA KALDI
Kar yağışı, açan çiçekleri ve boy vermeye başlayan otları kar altında bıraktı. Geçen hafta çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektiren Hülya Şimşek, yine aynı yerde bu kez karlar altındaki çiçeklerle fotoğraf çektirdi. Şimşek, "İlçemizde tam bahar havası vardı. Her yer yeşile bürünmüştü. Besiciler hayvanlarını otlatmak için meraya götürüyordu. İlkbaharın müjdeleyicisi rengarenk çiçekler açmıştı. Ancak bir anda yağan karla birlikte tersi bir durum yaşandı. Açılan çiçekler kar altında kaldı. Biz de burada hatıra fotoğraf çekiyoruz. Çok güzel bir görüntü var" dediDHA-Genel Türkiye-Van Abdullah KAYA
2021-02-19 13:02:19

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