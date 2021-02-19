4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, eticaret ve dijital pazarlama alanında hizmet vermek üzere İstanbul’da bir ofis açacaklarını söyledi.

Son yıllarda trend haline gelen dijital pazarlamanın önemini vurgulayan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlamanın çağın olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Artık alışverişin çoğunu internetten yapan bir toplum haline gelindiğini vurgulayan Güden, “Özellikle ürün hizmetlerini pazarlama anlamında sıkıntı yaşayan esnaf ve yeni girişimciler için dijital pazarlama oldukça önemlidir. Pandemi ile birlikte web sektöründe bazı iş kollarının ismini sıkça duymaya başladık. Dijital pazarlamada bu iş kollarından biri ve biz de bu alanda kendimizi geliştirip, hizmet standartlarımızı genişlettik” dedi.

Yaşanan süreçlerle birlikte eticaret platformlarının yükselişe geçeceğini ön görerek, gelişmiş bir eticaret sistemi geliştirdiklerinin altını çizen Güden, “Bu sistemimizi kullanan hali hazırda onlarca büyük firma bulunmaktadır. Onlardan edindiğimiz kazanımlar ile sürekli sistemlerimizi güncellemekte ve geliştirmekteyiz. Bu süreçte eticaret sektörüne girecek yeni girişimci ve esnafa elimizden gelen desteği sunacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Gerek eticaret sisteminin kurulması gerekse satışların arttırılması yönünde tüm katkıyı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki dijital sektör pastasının farkında olduklarını ve müşterilerinden gelen talepler üzerine İstanbul’da kurumsal kimlik arayışına girdiklerini belirten Güden, “Firma olarak web sektörü asıl uzmanlık alanımızdır. Yaklaşık 15 yıllık bilgi ve birikimle dijital pazarlama ve eticaret alanında büyük başarılara imza attık ve kendi eticaret sistemimizi geliştirdik. Bizi tercih eden müşterilerimiz çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Bursa firmalarıdır. Bu illerimizde eticaret sistemlerinin kullanımı oldukça fazladır. Rakiplerimize oranla vermiş olduğumuz hizmetlerimiz daha fazla tercih ediliyor. Biz de müşterilerimize daha yakın lokasyonda hizmet vermek adına İstanbul ofisimizi açma kararı aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.