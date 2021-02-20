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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı altında kısıtlama denetimi

İHA

Kar yağışı altında kısıtlama denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 11’inci haftasında polis ekipleri yoğun kar yağışı altında denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin en yoğun olduğu bölgelerde sadece kısıtlamadan muaf olan öğrenci ve işçiler gözlemlenirken, vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

Hem soğuk hem kar var
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van’da son iki gündür gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece, geceleri ise eksi 1520 derecede seyrediyor. Gündüz dondurucu hava ve kar yağışı altında görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yapıyor. Ekipler, kimlik kontrolünün yanında, iş yeri belgesi ve plaka kontrolü de yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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