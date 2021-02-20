Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Van'da, çocukların kar topu eğlencesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Van'da, çocukların kar topu eğlencesi

DHA

Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Van'da, çocukların kar topu eğlencesi


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, 211 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde çocuklar, kar topu oynayarak, eğlendi. 
Van merkezde, kış ayları başladığından beri, geçen yıllara oranla ilk kez bugün yoğun kar yağışı etkili oldu. Merkezdeki kar kalınlığı, 20 santimetreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer yarım metreyi aştı. Şehir merkezinde yaşayanlar, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Araçlarını ve evlerinin önünü kardan temizleyerek güne başlayan Vanlılar, yağışa sevindiklerini söyledi. Kent sakinleri, bu kış geçen yıllara göre daha az kar yağdığını, bugün lapa lapa kar yağışıyla mutlu olduklarını belirtti. Çocuklar ise kısıtlama nedeniyle evlerinin önünde kısa süre kar topu oynayarak, eğlendi. 
Öte yandan kar yağışı, ilçe mahalleleri ve kırsal mahallerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aşan kar, kırsal bölgelerdeki 111 mahalle ve 100 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı´na bağlı karla mücadele ekipleri ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, pazar günü de aralıklarla kar yağışının etkili olacağını, kapalı yolların önem sırasına göre en kasa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR
2021-02-20 13:46:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı altında kısıtlama denetimi
YEREL HABERLER Kar yağışı altında kısıtlama denetimi
Van Cumhuriyet Başsavcılığından ‘çıplak arama ve darp’ iddiasına yalanlama
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığından ‘çıplak arama ve ...
Van'da 211 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 211 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyor; listede 8 bin kişi oldu
YEREL HABERLER İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri ...
Erciş'in eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erciş'in eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
Erciş’teki STK’lardan teröre tepki
YEREL HABERLER Erciş’teki STK’lardan teröre tepki
Çaldıran Belediyesi mahsur kalanların imdadına yetişiyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi mahsur kalanların imdadına ...
Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi
İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi
Erciş´teki STK'lardan PKK tepkisi
YEREL HABERLER Erciş´teki STK'lardan PKK tepkisi
VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı
Bahçesaray’da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü
YEREL HABERLER Bahçesaray’da lapa lapa kar yağışı altında teröre ...
VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi
Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı
YEREL HABERLER Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ...
4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor
YEREL HABERLER 4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor
Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni ...
Van Büyükşehir Belediyesinden hasta kurtarma çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden hasta kurtarma ...
Başkan Ensari’den çiftçilere ekipman desteği
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den çiftçilere ekipman desteği
Van’da kar yağışı
YEREL HABERLER Van’da kar yağışı
Derecik'teki bahar havası yerine kara bıraktı, açan çiçekler kar altında kaldı
YEREL HABERLER Derecik'teki bahar havası yerine kara bıraktı, açan ...
'Futbol erkek oyunudur' diyenlere inat 7 yıldır yenilmiyorlar Öğretmenleri sayesinde futbolla hayatları değişti
YEREL HABERLER 'Futbol erkek oyunudur' diyenlere inat 7 yıldır ...
Van’da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da zincirleme kaza: 2 yaralı
Van ESOB’dan iş yerleri yanan esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER Van ESOB’dan iş yerleri yanan esnafa destek çağrısı