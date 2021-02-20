Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama ve darp' iddiasına yalanlama



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu´nda hükümlü ve tutuklu bulunan Hakkari Belediyesi eski Başkanı Dilek Hatipoğlu'na yönelik cezaevine kabul işlemleri sırasında çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "12/02/2021 tarihinde, terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu Hakkari eski Belediye Başkanı D. Hatipoğlu, Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu´na kabul işlemleri yapılırken üst araması yapılması için bayan arama odasına alındığı sırada terör örgütü propagandası içeren slogan atmış ve kurum personellerine karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunmuştur. Hükümlü/tutuklunun aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir. Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmişmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-02-20 14:04:42



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