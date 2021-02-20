Erciş’te yoğun kar yağışı

13 şehidin katili işte o alçak!

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– Van’ın Erciş ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Sabahın erken saatleri itibariyle Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla cadde, sokaklar ve kaldırımlar kardan temizlendi.

Şehrin kırsal kesimlerinde de karla mücadele ekipleri tarafından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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