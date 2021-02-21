Van'da 115 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı; ekipler açmak için çalışıyor



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, dün etikili olan ve gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 115 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde etkili olan ve gece geç saatlere kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kardan dolayı 20 mahalle ve 95 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Kardan dolayı kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Büyükşehir ve İpekyolu Belediyeleri temizlik çalışanları ise, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-21 10:17:55



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