İkna sonucu teslim olan kadın PKK´lı, ailesi ile buluşturuldu



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö´nün teslim olması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-02-21 13:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.