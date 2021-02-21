Sağlık çalışanlarının 2 bin 400 rakımda aşı çalışması

Van'ın Başkale ilçesinde kar ve soğuğa rağmen sağlık çalışanları, yaşlıların aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Başkale’de, sağlık ekipleri tarafından kırsal mahallelerdeki yaşlılara ulaşılarak aşıları yapılıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kış demeden en ücra köylere giderek yaşlılara aşı yapıyor. 69 kırsal mahalle ve 66 mezrası ile Van’ın en çok yerleşim yerine sahip 2 bin 400 rakımlı Başkale’deki yaşlı vatandaşların aşılarını yapmak için ekiplerin tek tek evlerine ulaşılıyor.

2 bin 400 rakımlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Salih Akkaya, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar gelip, bana aşımı yaptılar. Çok memnunum. Allah razı olsun, devletimiz var olsun" dedi.

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