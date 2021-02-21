Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen aşılama çalışmaları devam ediyor. Evde sağlık hizmeti alan veya sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, Covid-19 aşısı yapıyor.

Başkale'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında da kırsaldaki vatandaşa ulaşarak, Covid-19 aşılarını uyguluyor. Başkale Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları aşılamak için soğuk hava ve zorlu kış koşullarına rağmen, çalışmalarına sürdürüyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Söylemez başkanlığındaki sağlık ekibi, ulaşımı zor olan kırsal mahallelere zaman zaman karda yürüyerek gidip, aşı çalışmalarını yürütüyor.

'DEVLETİMİZ VAR OLSUN'

Yavuzlar Mahallesi´nde yaşayan Salih Akkaya, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşıp, kendisine aşı yapan ekiplere teşekkür etti. Akkaya, "Kimlikte 44 doğumluyum ama Atatürk vefat edince doğdum. Yani 83 yaşındayım. Yaşlandık artık. Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar geldiler. Aşımı yaptılar çok memnunum Allah razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-02-21 15:32:10



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