Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan pikaptaki 2'si ağır 4 kişi, yaralandı. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında VanHakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi, 1 saat süren çalışma sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2'si ağır 4 yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-02-21 18:47:39
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