Van'da trafik kazası: 4 yaralı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yakla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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