Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan 65 yaş üstü vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan 65 yaş üstü vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı

İHA

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan 65 yaş üstü vatandaşlara ‘aşı olun’ çağrısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs aşısı olmaları için çağrıda bulundu.
Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı doğrultusunda sağlık çalışanlarının hafta sonu da dahil olmak üzere 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmalarını yaptığını belirterek, “65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilmektedirler. Büyüklerimiz bizim kıymetlilerimiz. Onlara gözümüz gibi bakmak bizim sorumluluğumuz. Nerede olurlarsa olsunlar bize emanetler. Ekiplerimiz salgını kontrol altına alabilmek için kar kış demeden gittikleri en ücra köylerde PCR testinin yanı sıra, sırası gelen kişilere korona virüs aşılarını da uygulamaktadırlar. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan veya komşusu olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamalarını evlerinde gerçekleştirmekteyiz. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Aşıların ilk amacı sterilize bağışıklık oluşturmak, yani virüsü kapmamak ve yaymamaktır. İkinci amaç ise vatandaşlarımızı hastalıktan korumaktır. Vatandaşlarımıza çağrım ailelerindeki ileri yaştaki büyüklerinin randevularını alarak korona virüse karşı zaman kaybetmeden aile hekimlerinize veya hastanelere giderek aşılarını yaptırın. Korona virüse karşı şu an elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Milletçe normale dönme özlemi çekiyoruz. Tedbirlere uyarak ve aşı yaptırarak özlemini çektiğimiz normal hayatımıza dönebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATM’de unutulan parayı polise teslim etti
YEREL HABERLER ATM’de unutulan parayı polise teslim etti
Akdamar Adası'nı 2020'de 68 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nı 2020'de 68 bin kişi ziyaret etti
Hibrit toplantıda yeni dönem Elite World Hotels online toplantı teknolojilerini katılımcıların kapılarına kadar ulaşan otel hizmetiyle birleştirdi
YEREL HABERLER Hibrit toplantıda yeni dönem Elite World Hotels ...
Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 'Bin parça' operasyonu; 107 kilo eroin ele ...
Bahçesaray’da korona virüs vaka sayısı sıfırlandı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da korona virüs vaka sayısı sıfırlandı
Van'da 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 57 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van’da nefes kesen eroin operasyonu Saray ilçesinde 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da nefes kesen eroin operasyonu Saray ilçesinde ...
(Özel) Restore edilen Akdamar Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER (Özel) Restore edilen Akdamar Kilisesi ziyaretçi ...
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Vanlı kadınlar sanat ve sporla sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Vanlı kadınlar sanat ve sporla sosyalleşiyor
Van'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 ...
Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı yapıyor
YEREL HABERLER Başkale'de sağlıkçılar karlı yolları aşıp, aşı ...
Sağlık çalışanlarının 2 bin 400 rakımda aşı çalışması
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının 2 bin 400 rakımda aşı çalışması
Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak konseri; balkonda ve camda eğlendiler
YEREL HABERLER Van'da kısıtlamada evde kalanlara kar altında sokak ...
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
İkna sonucu teslim olan kadın PKK´lı, ailesi ile buluşturuldu
YEREL HABERLER İkna sonucu teslim olan kadın PKK´lı, ailesi ile ...
Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu
YEREL HABERLER Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu
Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele ...
Van'da 115 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı; ekipler açmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Van'da 115 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı; ...
Van’da 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
YEREL HABERLER 'Pandemide, kedilerde davranış bozukluğu oldu'
Erciş’te yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Erciş’te yoğun kar yağışı
Kuşlar için ağaçlara elma astı
YEREL HABERLER Kuşlar için ağaçlara elma astı