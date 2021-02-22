Bahçesaray'da koronavirüs vakaları sıfırlandı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs vaka sayıları nüfusa oranla en düşük illerinden Van'da aşılama çalışmaları devam ederken, Bahçesaray ilçesinde vakaların sıfırlandığı belirtildi.

Van'da sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzerindekiler için zor şartlarda aşı çalışmalarını sürdürürken, koronavirüs risk haritasında da kent, nüfusa oranla Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunuyor. Kar nedeniyle yolları kapalı olan Bahçesaray ilçesinde ise koronavirüs vakalarının sıfırlandığı belirtildi. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yaşanan bu gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Sabırlı, sağlık çalışanlarının yaptıkları yoğun çalışmalar ve vatandaşın gösterdiği duyarlılığa da teşekkür ettiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-22 16:38:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.