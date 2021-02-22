İran depreminin hissedildiği Van'da hayatını kaybeden 10 kişi için anma programı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İRAN'ın Hoy kentinde geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9'luk depremde, Van'ın Başkale ilçesinde yaşamını yitiren, 4'ü çocuk 10 kişi için yarın anma programı düzenlenecek.

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, Hoy kentinde geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar Mahallesi'nde 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Depremde yaşamını yitiren toplam 10 kişi için Özpınar Mahalllesi'nde yarın anma programı düzenlenecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katılacağı anma porgramında hayatını kaybedenler, mezarları başında anılacak.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-22 17:14:41



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