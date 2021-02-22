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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye rekortmeni İnce, çiçeklerle karşılandı

İHA

Türkiye rekortmeni İnce, çiçeklerle karşılandı

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kıran milli atlet Nevin İnce, memleketi Van’da çiçeklerle karşılandı.
İstanbul’da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran Nevin İnce, Van’da coşkuyla karşılandı. 17 yaşındaki Vanlı atlet Nevin İnce, 400 metre yarışında U18 salon Türkiye rekorunu kırmıştı. Rekortmen sporcu Nevin İnce, 400 metrede 55.52 koşarak, eski rekor 56.39 ile milli atlet Mizgin Ay'a ait Türkiye rekorunu kırdı. Türkiye rekorunun ardından Bulgaristan’ın Sofya kentinde katıldığı U20 Balkan Şampiyonasında 400 metrede 3’üncü olan İnce, bugün memleketi Van’a döndü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ferit Melen Havaalanı'nda çiçeklerle karşılanan İnce’nin başarısı kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç: "Üst kategoride yarışarak bu başarıları elde etti”
Sporcunun başarısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Nevin İnce’nin dünya şampiyonu Mizgin Ay’a ait 400 metre Türkiye rekorunu kırdığını belirtti. İnanç, “Sporcumuz ilimiz tarihinde rekor kırarak bir ilki başardı. İki gün arayla 4x400 yarışında yaşça kendinden büyük ablalarıyla koşarak bir rekora daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın Sofya kentinde sporcumuz yaşının üstünde üst kategoride yarıştı. Burada da Balkan 3’üncüsü oldu. Bunlar önemli başarılar. Çünkü sporcumuz kendi kategorisinde değil, bir üst kategoride yarışarak bu başarıları elde etti. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde sporcumuz kendi kategorisinde koşarak bu dereceleri daha iyi seviyeye taşıyarak, yeni rekorlara imza atacaktır” dedi.

Antrenör Mehmet Akkoyun: "Takım halinde iki rekor kırdık"
Bundan sonraki hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu ifade eden Antrenör Mehmet Akkoyun ise "Kış sezonunu çok iyi geçirdik. Sporcumuz 7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonasında 400 metrede Mizgin Ay’a ait olan rekoru başarıyla kırdı. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası barajını geçti. Balkan 3’üncüsü oldu ve takım halinde iki rekor kırdık. Sporcumuz 2024 olimpiyat adayı listesinde yer aldı" diye konuştu.
Van ili adında aldığı başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Nevin İnce de hedefinin olimpiyatlar olduğunu kaydetti.
Karşılama programına Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın yanı sıra, Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir, antrenörler ve ailesi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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