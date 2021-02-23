Van’da ev yangını

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Van’ın Edremit ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi Eski Edremit 5. Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, evde ise hasar meydana geldi.

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