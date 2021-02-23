Başkan Ensari'den okul ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, kırsal mahallelerde bulunan okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kırsal mahallelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Başkanı Şefik Ensari; Salahane, Çubuklu, Umuttepe ve Sarıçimen mahalleleri ile Çoraklı mezrasındaki okulları ziyaret ettiler okul idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Dinç ve Ensari, okul idaresi ve öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyerek, öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yüz yüze eğitime yeniden başlanmasıyla kırsal bölgelerdeki okulları sık sık ziyaret ettiğini, öğretmen ve öğrencilerin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Bakanlıkça yüz yüze eğitim için verilen kararın ardından okullarımızı her fırsatta ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. İlçemizde 20 bine yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Kırsal mahallelerde bulunan okullarımızda 7 bin 224 öğrencimiz eğitim öğretime başladı. Okullarımızı dezenfekte ederek, bahçelerini kardan arındırarak eğitim öğretime hazır hale getirmiştik. Kaymakamımızla birlikte Salahane, Çubuklu, Umuttepe ve Sarıçimen mahalleleri ile Çoraklı mezrasındaki okulları ziyaret ederek, idareci ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Okullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında öğrencilerimizle sohbet ederek eğitim öğretim sürecinde yalnız olmadıklarını ifade ettik. Bunların güzel ve sağlam eğitim öğretim almaları için elimizde geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Rutin olarak okullarımızı ziyaret ederek; öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerimizle bir araya gelerek sorun ve talepleriyle birlikte önerilerini de dinlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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