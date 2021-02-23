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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez, Başkale’deki muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Bilmez, Başkale’deki muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan Başkale depreminin yıldönümü nedeniyle ilçeye gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahalle muhtarlarıyla görüşerek depremin ardından ilçede yapılan hizmetlere değindi. Toplantı, Albayrak Mahallesi’nde pandemi kuralları çerçevesinde 69 mahalle muhtarının tamamının katılımıyla gerçekleştirildi. Sorun ve taleplerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Başkale Kaymakamı Asım Solak, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutanı İlker Ertuğrul, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, İl Müftüsü Ömer Keskin, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şanha, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu, Türk Telekom İl Müdürü Abdulselam Kılıç, Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu, Vangölü EDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Orhan Gülaçar katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, depremin ilk anından itibaren devletin tüm birimleri ile depremzedelerin yanında olduğunu hatırlattı. Vali Bilmez, "Maalesef deprem bölgesinde yaşıyoruz. Fakat Allah'a şükür ki bu tür doğal afetlere karşı eskisinden daha güçlüyüz. Depremin ilk anında Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak bilgi aldı. İlk saatlerde henüz daha şok atlatılmadan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve birçok bakanımız bölgeye geldi. Depremzedelerin ilk etapta olan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek adına çalışma başlattık. Daha sonra ise çadırlar, konteynerler ve son olarak prefabrik evler ile yaraları sarmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının yanında, bölgede yaygın olan hayvancılık faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de bir ilke imza atarak çadır ahırlar kurduk. Kimsenin mağdur olmaması adına devletimiz tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Bizlerde bugün hem depremin yıldönümünde sizlerin yanında olmak, hem de sorunlarınızı hem taleplerinizi almak üzere buradayız" dedi.
Vali Mehmet Bilmez'in konuşmasının ardından Kızılay ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından deprem döneminde yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. Daha sonra ise muhtarlar söz alarak taleplerini Vali Bilmez ve yetkili kurum müdürlerine aktardı.
Toplantı, Vali Bilmez'in muhtarlara hediyesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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