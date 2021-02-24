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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANGİAD’tan Van’a tablet desteği

İHA

ANGİAD’tan Van’a tablet desteği

– Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında imzalanan protokolle 150 tableti Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.
Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında tablet dağıtımları sürerken, özel sektör de bu sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Bu kapsamda ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız ve Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke arasında valilik makamında imzalanan protokolle 150 tablet öğrencilere dağıtılmak üzere Van Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, desteklerinden dolayı ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız’a teşekkür ederek, bu desteklerin sürmesini istedi.
ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız da, Van’a ayrı bir önem verdiklerini ve bunun bir başlangıç olduğuna ifade etti.
İmza töreni, ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız’ın Vali Mehmet Emin Bilmez’e plaket takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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