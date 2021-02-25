Bu da Van usulü otlu peynirli pizza Pizzayla ilk kez buluşan otlu peynir, lezzetine lezzet kattı

Van’da sosyal medya içerik üreticisi Doğan Alkış tarafından sunulan fikirle pizzacılar tarafından ilk kez yapılan otlu peynirli pizza büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 200 yıldır Van yöresinde üretilen ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerek adından sıkça söz ettiren Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan otlu peynir, ilk kez pizzayla buluştu. Tadı, aroması, üretim kalitesiyle Van iliyle özdeşleşen, yaklaşık 20 çeşit otun eklenmesiyle yapılan ve geçtiğimiz yıl tescillenen otlu peynir, buluştuğu pizzayla lezzetine lezzet kattı.

Vanlı sosyal medya fenomeni 19 yaşındaki Doğan Alkış tarafından kentin yöresel ürünleriyle pizza yapma fikri sunuldu. Kentte yaklaşık 17 yıldır çeşitli pizzalar yapan Orhan Kartal tarafından ise otlu peynirli pizza başarıyla pişirildi. Otlu peynirli pizzanın sosyal medyada paylaşılması üzerine sipariş rekoru kırıldı. Kentteki pizzacılar, ilk kez meşhur otlu peynirle yapılan pizzanın tescillenmesini istiyor.



“İlk kez görenler çok şaşırdı”

İHA muhabirine konuşan sosyal medya içerik üreticisi Doğan Alkış, Van iline ait yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla ilk kez otlu peynirle pizza yaptıklarını belirtti. Yöresel ürünlerle yapılan pizzayı sosyal medyada paylaştıklarını ve bu videonun da yüz binlere ulaştığını ifade eden Alkış, “Bu hem bizim hem de kentimiz için gurur vericidir. Sosyal medyada otlu peynirli pizzayı ilk kez görenler çok şaşırdı. Videoyu izleyenler daha sonra sipariş vermeye başladı. İşletmeye çok güzel geri dönüşler oldu. Bu içeriği biz başlattık ve Van’daki yöneticilerimizin bize destek vermesini istiyoruz. Bu ürünün patentini de alalım. Böylece daha geniş kitlelere ulaşalım ve bir ürünümüz daha tescillensin” dedi.



“Otlu peynirle çok güzel pizzalar yaptık”

Otlu peynirle çok çeşitli pizzalar yaptıklarını ve bunun da çok beğenildiğini dile getiren işletme sahibi Orhan Kartal ise “Burada çok farklı pizzalar yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce sosyal medya fenomeni Doğan Alkış iş yerimize gelerek, Van’ımıza özgü yöresel bir pizza yapma fikrini sundu. Bizde bu fikri denemek istedik ve güzel bir video çekerek sosyal medyada paylaştık. Paylaşılan video yüz binlerce kişiye ulaştı. Bununla birlikte talepler gelemeye başladı. Otlu peynirle çok güzel pizzalar yaptık. Kimisi az, kimisi fazla tuzlu seviyor. Özelikle sabah kahvaltısında tüketmek isteyenler var. Van’a özgü peynirli pizzamız olsun, dışarıdan gelen misafirlerimiz de bu pizzayı denesin istiyoruz. Otlu peynirle ilk defa bir pizza yapıldı. Pizzamız da çok beğeniliyor. Bizler bu pizzamızı da geliştireceğiz” diye konuştu.

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