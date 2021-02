Başkan Akman halkın temsilcilerine hesap verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunmak ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hesap verebilirlik amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğinden bugüne kadar hayata geçirdiği mega projelerini anlatmak ve 2021 yılı iş sezonunda mahallelerin öncelikleri doğrultusunda çalışma programını belirlemek üzere çalışan Başkan Akman, ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare’ toplantısı düzenledi.

Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare’ toplantısına Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdınç, Tuşba Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.



“Elbirliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok’

Açılışta bir selamlama konuşması yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, sık sık muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Her fırsatta sizlerle bir araya geliyoruz. İnşallah bu böyle de devam edecek. Hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız ile birlikte yaşanan pandemiye rağmen 67 mahallemizin tümünü ziyaret ettik. Sizlerin ve halkımızın sorun sıkıntılarını tek tek not ederek milletvekillerimize sunduk. Çözümü konusunda büyük gayretler var. Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamımız ve belediye başkanımız ile elbirliğiyle inşallah üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacak” dedi.



“Sorunları tek tek not edeceğiz”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen ise toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Toplantının düzenlenmesinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür eden Türkmen, “Koordinasyonun sağlanması adına burada hangi kurum ile ne tür sorun ve sıkıntınız varsa tek tek not ederek ilgili yerlere bildireceğim. Bunun için buradayım” ifadelerini kullandı.



“Evinize hoş geldiniz”

Mahalle muhtarlarına ‘evinize hoş geldiniz’ diyerek, belediyenin hayata geçirdiği mega projelerinin yer aldığı sunumuna başlayan Başkan Akman, halkın temsilcisi olan muhtarlarla buluşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.



“Tuşba’yı sizlerle birlikte inşa edeceğimize söz vermiştik”

Göreve gelirken Tuşba’yı muhtarlarla birlikte inşa edeceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan Başkan Akman, “Nihayetinde geçtiğimiz süreç içerisinde pandemiye rağmen tüm mahallelerimizi ziyaret ederek hem halkımız hem de halkımızla aramızdaki gönül temsilcileri olan siz kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretlerde sizlerin ve kıymetli halkımızın talep ve isteklerini tek tek ele aldık. Bu taleplerinizi imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturduk. Bütçemizin yetmediği kısımlarını ise iptal etmeden gelecek yılların programına aldık” diye konuştu.



“Tuşba’mızı birlikte inşa edeceğiz”

Muhtarın mahallelerin demokrasi temsilcileri olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Siz demokrasi elçileri ile bir araya gelmemizdeki amaç; göreve geldiğimizden bugüne kadar hayata geçirdiğimiz mega projelerimizi sizlere anlatmak ve 2021 yılı iş sezonunda mahallelerimizin öncelikleri doğrultusunda çalışma programını belirleyerek Tuşba’mızı birlikte inşa etmektir” ifadelerini kullandı.



“Halka şeffaf belediyecilik sözümüz var”

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yürüttüklerini dile getiren Başkan Akman, “Biz burada halkımızın emanetçisiyiz. Gelen her bir kuruşu nerede ve nasıl kullandığımızı siz halkın temsilcisi olan değerli muhtarlarımızın bilmesini istedik. Çünkü halka şeffaf bir belediyecilik yapacağımızı ve harcanan her kuruşun hesabını vereceğimizin sözünü vermiştik. Ben bu konuda şeffaf belediyeciliği ve vatandaşlara vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.



“Milletin hizmetkârı mantığıyla kolları sıvadık”

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ‘milletin hizmetkârı’ mantığıyla kolları sıvayarak iş sezonunu açmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Akman, Tuşba ilçesinin daha yaşanır, refah seviyesi yüksek bir duruma getirmek için sorumluluk alanlarında ne varsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kendi görev ve yetkileri dışında kalan içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz gibi sorunları ise ilgili kurumlarla görüşerek işbirliği içinde çözme gayreti içinde olacaklarının altını çizen Başkan Akman, “Demokrasi zincirinin ilk halkası olan siz değerli muhtarlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum” şeklinde konuştu.



Sorunlar yazılıp teslim alındı

Tuşba Belediyesine bağlı 67 mahalle muhtarından özel durumu olan birkaç kişinin dışında tamamının katıldığı toplantı da, ayrıca belediye görevlileri tarafından hazırlanan talep dilekçeleri dağıtıldı. Görevlilerin dağıttığı dilekçeleri alan muhtarlar, mahallesinin öncelik durumuna göre sorunlarını yazarak görevlilere teslim etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan toplantı, fotoğraf çekimi ile son buldu.

