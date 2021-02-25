Başkan Sabırlı’dan ‘Çığ Timi’ne ziyaret

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AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, çığ facialarına karşı eğitim alan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, çığ facialarının yaşanmaması için 'çığ timi' kurdu. 200 kişiden oluşan çığ timi, karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçti. Çalışma kapsamında Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinde görev alan güvenlik korucuları, teorik eğitimin ardından karlı arazide pratik eğitim aldı. Yer yer 2 metre kar kalınlığının olduğu arazide çalışma yapan kar timini ziyaret eden Başkan Cumali Sabırlı, “Eğitimi veren AFAD ekibinin değerli eğitmenlerine ve emek harcayan güvenlik kurucularını canı gönülden tebrik ediyorum. 4 Şubat 2020’de ilçemizde yaşanan acı çığdan sonra Rabbim bir daha hiç kimseye böyle bir facia yaşatmasın. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yat ediyorum” dedi.

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