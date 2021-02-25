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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi insan ve hayvan sağlığı için sahada

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi insan ve hayvan sağlığı için sahada

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde sokak ve çoban köpeklerini parazitlerden kaynaklı zoonoz hastalıklarından korumak için ilaç vermeye başladı.
Van’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına Türkiye’de örnek oluşturacak bir çalışmanın startı verildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir projeye imza attı. ‘Daha Sağlıklı İnsan İçin, Daha Sağlıklı Hayvan’ projesi kapsamında 13 ilçede sokak ve çoban köpekleri, ecinococus gronulosus parazitinin sebep olduğu hastalıklara karşı tedavi ediliyor. Yıl boyunca 3’er aylık periyotlar halinde 4 doz şeklinde uygulanacak olan proje ile on bin köpeğin parazit ilacı ile tedavi edilmesi planlanıyor.
Projenin başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çatak ilçesinin Görentaş Mahallesi’ne giderek köpeklere parazitten korunmaları için ilaç verdi. Hapları yutmayan köpeklere ise haplar veteriner hekimlerin kontrolünde sosis ve mamalara karıştırılarak verildi. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Ecinococus gronulosus paraziti insan sağlığınıda tehdit ediyor
Hastalığın koyun ve sığırlardan köpeklere, köpeklerden de tekrar koyun, sığır ve insanlara bulaşarak ölümle sonuçlanabileceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, paraziter bir hastalık olan ecinococus gronulosusa karşı özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Çabuker, “Bu parazitler köpeklerin ince bağırsaklarına yerleşerek dışkı yolu ile dış ortama aktarılır. Dış ortamdaki yumurtalarda rüzgar ve yağmurun etkisiyle etrafa yayılır. Bu yumurtalar dış ortamda uygun koşullarda uzun süre canlılığını koruyabildiği için tekrar sığır, koyun ve insanlara bulaşabiliyor. Koyun ve sığırlara çayır ve meralarda otlanırken, insanlarda çiğ meyve ve sebzelerin iyi yıkamadan tüketilmesi, kirli suların içilmesi, toprak veya köpek ile temas ettikten sonra ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi ile bulaşır” dedi.

Parazit koyunlarda daha sık görülüyor
Van ilinin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olduğunu da ifade eden Çabuker, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Van’ı seçmemizdeki en büyük amaç, bu hastalığın koyunculukla uğraşan bölgelerde daha sık görülmesidir. Koyunlar ile iç içe olan çoban köpeklerinin kırsalda paraziter mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Paraziter mücadelenin yapılması halinde daha verimli, daha sağlıklı ve ekonomik değeri daha iyi hayvanlar yetiştirebileceğiz. Ayrıca halk sağlığını tehdit eden parazitin neden olduğu Kist Hidatik hastalığının da insanlarda görülme oranını düşüreceğiz. Bu hastalığı da engellemenin en önemli yolu parazitköpek döngüsünü engellemektir. Bu projenin uygulanmasında bize katkı sunan valimize ve bize bu proje fikrini sunan bakanlık baş müfettişimize teşekkür ediyoruz.”
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede sürdürülecek projenin hayvancılığa büyük katkı sunacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi ise “Başıboş sokak hayvanlarının barınaklarda tedavi ve paraziter mücadele kapsamında veteriner hekim kontrolünde aşılarının düzenli yapılması gerekmektedir. Bunu Büyükşehir Belediyemiz uzun yıllardır büyük bir özveri ile yerine getirmektedir. Yine koyunlar ile iç içe olan çoban köpeklerinin kırsalda paraziter mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Bu proje ile Tarım ve Orman İlİlçe Müdürlüklerimiz veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerimiz aracılığıyla saha çalışmaları ile paraziter mücadelenin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer husus ise bu hastalığın en çok yayıldığı dönemler olan kurban bayramlarında uygun olmayan yerlerde kesimlerin yapılarak enfekte hayvan atıklarının sokak köpeklerine yedirilmesi nedeniyle hastalık artışı görülmektedir. Bunun için kurban bayramlarında belediyelerimiz, il ve ilçe müdürlüklerimiz ve diğer kurumlarımızın ortaklaşa belirlediği yerlerde veteriner hekim kontrolünde kesimlerin yapılarak enfekte organların uygun koşullarda imha edilmesi bu hastalığı önlememizde büyük yarar sağlayacaktır. Hayvan kesimlerini veteriner hekim kontrolünde bu kesimhanelerde yapılmasının sağlanması hastalığı önlememize büyük fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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