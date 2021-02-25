Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

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VanHakkari karayolunun Güzeldere Geçidi’nde çığ meydana gelirken, onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor.

Alınan bilgilere göre, olay, VanHakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. İlk bilgilere göre, can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çığ nedeniyle onlarca araç ise mahsur kalarak yolun açılmasını bekliyor.

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