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Van'da, 200 güvenlik korucusundan oluşan 'çığ timi´nin tatbikatı

DHA

Van'da, 200 güvenlik korucusundan oluşan 'çığ timi´nin tatbikatı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, meydana gelebilecek çığ olaylarına karşı güvenlik korucularından oluşan 200 kişilik 'çığ timi', aldıkları eğitimin ardından bugün çığ tatbikatı gerçekleştirdi. Ekip, senaryo gereği Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin üzerine düşen ve 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu çığ sonrası 3 kişiyi aradı.
Van'da yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasının ardından meydana gelebilecek çığ olaylarına karşı profesyonel ekibin yerinde ve anında müdahalesi için 200 güvenlik korucusuna karlı arazide aramakurtarma eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında, çığ olayların en fazla görüldüğü Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, çığ ile mücadele konusunda teorik eğitimler verildi. 200 kişilik personelden oluşan 'çığ timi', karlı kaplı Kurubaş mevkisinde çığ riski, çığ ile mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanın doğru kullanımı konularında uygulamalı eğitim aldı.
Verilen eğitimlerin ardından 'çığ timi', eğitim aldıkları Kurubaş mevkisinde tatbikat yaptı. Senaryo gereği Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Doğanyayla köyü mevkisinde araziye çıkan 5 kişilik avcı grubunun üzerine çığ düştü. 2 kişinin kendi çabalarıyla kurtuldukları, 3 kişinin çığ altında oldukları ihbarının alınmasının ardından 112 Acil Komuta Merkezi'nden, kurtulanların irtibat numaraları alındıktan sonra bölgede kar yağışının devam ettiği, yaşanan olayın ana yola yaklaşık 500 metre mesafede olduğu bilgileri edinildi. Bölgeye giden ekipler, 2 kişiyi kurtarırken 1 kişinin de cansız bedenine ulaştı.
VALİ BİLMEZ: 4 İLÇE, ÇIĞ AÇISINDAN RİSKLİ
Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın coğrafi anlamda Türkiye'nin en büyük 5'inci ili olduğunu söyledi. Özellikle 4 ilçenin çığ riski açısından ciddi riskleri barındırdığını belirten Vali Bilmez, zaman zaman da meydana gelen çığ nedeniyle can kayıpları olduğunu hatırlatarak, "En riskli ilçelerimiz, Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye. AFAD İl Müdürlüğü'müz, bölgede meydana gelebilecek çığlara müdahale ve yolda geçen zamanı telafi etmek için bu bölgede görev yapan her ilçeden 50'şer olmak üzere toplamda 200 güvenlik korucusuna, çığda arama kurtarma faaliyetini yürütebilmek için 5 günlük bir eğitim verdi. 1 haftadır eğitim alan Bahçesaray ekibimiz bugün burada Bahçesaray'da meydana gelen bir çığın tatbikatını gerçekleştirdi" dedi.
'EĞİTİMLER DEVAM EDECEK'
AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise kentin çığ açısından çok tehlikeli olduğunu, özellikle Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Muradiye ile Erciş ilçesinin de bir kısmında çığ riski olduğunu söyledi. Körpeş, "Yaptığımız bu proje ile 4 ilçemizde buralarda 50'şer kişiden oluşan güvenlik korucularıyla alakalı bir proje geliştirdik. AFAD Başkanlığı'mız proje için çok destek oldu. Burada 5 gün süren eğitimle Bahçesaray güvenlik korucularından oluşan 50 kişilik ekibi aldık. Bu eğitimler devam edecek. Bugünkü tatbikatta senaryoda Bahçesaray ilçesinde dağlık kesimde 5 avcının üzerine çığ düşmesi, 2'sinin kurtulması ve 3'ünün çığ altında kalması simüle edilecek. İlk etapta etkin, yerinde ve hızlı bir müdahale amacıyla güvenlik korucularımız, ilçe jandarmanın direktifleriyle direk sahaya çıkacaklar" dedi.
'ÇOK İŞİ NETİCELER ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'
Eğitimlerin ardından güvenlik korucularına birer çığ sondası ve kar küreği vereceklerini belirten Körpeş, "Sürekli yanlarında bulunduracaklar. Böyle bir olayda direktif alır almaz direkt olay noktasına gidecekler. Bizler, yani profesyonel ekip sahaya çıkıncaya kadar hem sahanın güvenlik koridorunun alınması hem de ilk etaptaki kurtarma çalışmalarının başlaması açısından faaliyetleri gerçekleştirecekler. Çok iyi netice alacağımızı düşünüyoruz. Güvenlik korucularımız bu konuda zaten bölge insanı orda ikamet ediyorlar. Hızlı ve etkin müdahale açısından hem sürdürülebilir hem de güzel bir ekip olacağını düşünüyoruz. Her yıl kış başladığında güncelleme eğitimi vereceğiz. Biz güvenlik korucularından 20 ile 30 yaş grubunu tercih ettik" diye konuştu.
'ÇOK FAYDALI OLDU'
Çığ tatbikatına katılan ve Bahçesaray'da görev yapan güvenlik korucusu Umut İlhan ise "Geçen yıl çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Buradaki eğitimlerimiz çok faydalı oldu. Önceleri çığın ne olduğunu biliyorduk da müdahale nasıl edilir; en ufak bir fikrimiz yoktu. Bu eğitim bize çok faydalı oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2021-02-25 17:56:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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