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Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'

DHA

Teröristlerin korkulu rüyası; 'Şimşekler Taburu'


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1996'da kurulan 'Şimşekler Taburu'nda görevli güvenlik güçleri, omuz omuza vererek, yaz kış demeden operasyonları aralıksız sürdürüyor. Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, başarılı operasyonlarla teröre büyük darbe vuran 'Şimşekler Taburu'nun, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirtti.
'Şimşekler Taburu', 25 yıl önce Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kuruldu. Terörle mücadelede en ön saflarda yer alan güvenlik korucuları, coğrafi koşulları zor bölgelerde bir yandan kar ve soğuk hava ile mücadele ederken, bir yandan da teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ile barınakları imha etmek için güvenlik güçleri ile birlikte operasyonlara katılıyor. Ülke genelinde bugüne kadar 3 binin üzerinde güvenlik korucusu, şehit olurken, 48 şehit veren 'Şimşekler Taburu', dağlarla çevrili ve kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kırsal bölgedeki operasyonlara katılmanın yanı sıra teröristlerin tuzaklarını ortaya çıkarmak için büyük çaba sarf edip, mayın aramatarama çalışması yapıyor.
'HAİNLERİN İNLERİNE GİRİYORUZ'
Güvenlik korucuları ile birlikte operasyona çıkan Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan 'Şimşekler Taburu'nun, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu söyledi. Güvenlik koruculuğu teşkilatı mensubu olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Kahraman "Bizler ülkemizin üçüncü büyük silahlı gücü olup, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ve vatan savunmasında her zaman en ön saflarda askerimiz ve polisimiz gibi yerimizi almış ve her zaman hazır olma ülküsünü kendine şiar edinmiş neferleriz. Bu teşkilat mensubunun her bir bireyi vatan uğruna serden geçmiş ve gerektiğinde canını seve seve feda edebilecek canlardır. Güvenlik korucuları, bu terör örgütü mensubu olan hainlerin inlerine girmiştir, her operasyonda var oldular ve var olmaya devam edecekler. Bizler, devletimizin bize görev buyurduğu Suriye'de vardık; Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de ve Hatay'da da varız ve var olmaya devam edeceğiz. Milattan önce 209'da Metehan'ın kurduğu köklü Türk ordu sisteminin disiplin terbiyesini içinde barındıran bu teşkilat; dosta güven, düşmana korku salmaya muktedirdir. Türk ordusu muazzam gücüne rağmen hiçbir zaman aman dileyene zulüm yapmamış bir teşkilattır" diye konuştu. 
Ayhan Kahraman, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Kahraman, "Gara operasyonu kanıttır. Bu muazzam güç, yaptığı hiçbir operasyonda sivilleri hedef almamış, aksine onların can güvenliğini her zaman birinci öncelik kabul etmiştir. Ancak bölücü terör örgütü, gerçek yüzünü, ne kadar alçak, zalim olduğunu bir kez daha göstermiştir. Amaçlarının kan ve gözyaşı olduğunu kanıtlamış ve neticede 13 kardeşimizi şehit etmiştir. Bu menfur olay, her Türk vatandaşı gibi güvenlik korucularını da derinden üzmüştür; ama neticede biz 'dağların kartalları' operasyonlara çıkmış ve vatan savunmasında yerimizi almış bulunmaktayız. Şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-02-26 08:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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