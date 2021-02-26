VASKİ’den eğitime kar temizliği desteği

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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, eğitim öğretimin 1 Mart itibariyle başlamasına kısa bir süre kala kırsaldaki okulların bahçelerinde kar temizliği yaptı.

VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlamasına kısa bir süre kala kırsal mahalle okullarında kar temizliği yaptı. Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir eğitim öğretimin uzaktan devam ettiği ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimin aşamalı olarak başlayacağını açıklamasının hemen ardından VASKİ Genel Müdürlüğü Kuzey Şube Şefliği ekiplerince, yoğun kar yağışından etkilenen Çaldıran ilçesindeki birçok okulda kar temizliği yapılarak eğitim öğretime destek verildi.

1 Mart’tan itibaren başlayacak yüz yüze eğitimde öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına kar temizliği gerçekleştiren VASKİ ekipleri, çalışmalar neticesinde oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oldu. Gerçekleştirilen kar temizleme çalışmasıyla birçok okulun bahçesi temizlenirken, yapılan çalışmalar halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

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